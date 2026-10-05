'जेलर 2' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, रजनीकांत का एक्शन दमदार; विलेन बने सूर्या ने चौंकाया  

फिल्म का ट्रेलर मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) से शुरू होता है, जो अपने खूंखार और हिंसक अतीत को छोड़कर अपने परिवार के साथ एक शांत और सामान्य जिंदगी जी रहा है।

इस शांति में भंग तब पड़ता है, जब विलेन बने सूर्या की एंट्री होती है। इस उथल-पुथल से मजबूर होकर मुथुवेल पांडियन अपनी पुरानी दुनिया में लौटता है। विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदारों में नजर आते हैं।

बता दें, 'जेलर 2' 15 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी।