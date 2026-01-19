'बॉर्डर 2' से पहले इन फिल्मों में गूंजी सनी देओल की दहाड़, OTT पर उठाएं लुत्फ

सनी देओल की भारतीय सिनेमा में एक अलग आभा रही है। लोग उनकी फिल्मों में मारधाड़ और खून-खराबा होने की पूरी उम्मीद रखते हैं। फिलहाल तो अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध से प्रेरित इस फिल्म में उनकी दहाड़ से एक बार फिर पाकिस्तान दहलता दिखाई देगा। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इससे पहले सनी की कुछ पिछली एक्शन फिल्मों को OTT पर देखा जा सकता है।

#1 'बॉर्डर' 'बॉर्डर 2' को देखने से पहले 'बॉर्डर' देखना दर्शकों के लिए काफी मजेदार होगा। 1997 में रिलीज इस फिल्म की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। यहां तक कि इसके गाने, डायलॉग और संगीत को लोग खूब पसंद करते हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला के सच्चे युद्ध पर आधारित इस फिल्म में देशभक्ति, कुर्बानी, जंग और बलिदान की गाथा को बखूबी पेश किया गया था। इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।

#2 & #3 'गदर फ्रैंचाइजी' और 'जाट' 2001 में सनी और अमीषा पटेल की फिल्म 'गदर' रिलीज हुई जिसमें दूसरी बार अभिनेता की दहाड़ पाकिस्तान में गूंज उठी थी। भारत-पाकिस्तान बंटवारे से प्रेरित इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया। 2023 में इसका सीक्वल 'गदर 2' आया। इसे भी लोगाें का खूब प्यार मिला था। दोनों किस्तें जी5 पर मौजूद हैं। 2025 में आई 'जाट' भी लोगों द्वारा खूब पसंद की गई जिसमें सनी और रणदीप हुड्‌डा मुख्य किरदार में हैं। यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

