अल्लू अर्जुन की 'राका' से पहले OTT पर इन क्रिएचर-ड्रामा फिल्माें का उठाएं लुत्फ
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म 'राका' (पूर्व में AA22xA6) का पोस्टर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। पहली बार अभिनेता का एक रहस्यमयी और खतरनाक लुक दिखाया सामने आया है। पोस्टर में उनके नुकीले नाखून और डरावना अंदाज देखने के बाद लोगों ने अटकलें लगानी भी शुरू कर दी हैं कि फिल्म एक क्रिएचर-ड्रामा हो सकती है। अगर 'राका' इसी दिशा में आगे बढ़ती है, तो OTT पर मौजूद इन क्रिएचर-ड्रामा फिल्मों को देखना दिलचस्प होगा।
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'भेड़िया'
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' एक क्रिएचर-ड्रामा के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अभिनेता वैसे तो सीधे-साधे लड़के भास्कर शर्मा का किरदार निभाया है, लेकिन बीच-बीच में वह भेड़िया बन जाते हैं। साल 2022 में आई इस फिल्म में कृति सैनन और अभिषेक बजर्नी जैसे सितारे हैं। इसकी कहानी हंसाने के साथ-साथ थ्रिल पैदा करने का भी काम करती है। इसे जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
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'क्रिएचर 3D' और 'थामा'
बिपाशा बसु की 'क्रिएचर 3D' ने खुलकर 'क्रिएचर-फीचर' का टैग अपनाया है। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित यह एक महिला के इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी है जो एक क्रिएचर, यानी खूंखार जानवर से खुद को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म में डराने वाले गहन तत्व शामिल हैं। नेटफ्लिक्स पर मौजूद आयुष्मान खुराना की 'थामा' भी अलौकिक बदला लेने की गाथा को दिखाती है। कहानी यक्षशासन पर आधारित है जो 100 साल बाद कैद से छूटकर इंसानों से बदला लेता है।
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'काल' और 'जानी दुश्मन'
जॉन अब्राहम की फिल्म 'काल' वन्यजीव थ्रिलर और सर्वाइवल हॉरर का मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो नेशनल पार्क में घूमने आए पर्यटकों के शिकार को दर्शाती है। अजय देवगन का रहस्यमयी किरदार और जंगल का खतरा फिल्म को थ्रिल बनाता है। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। दूसरी ओर, 1979 में आई फिल्म 'जानी दुश्मन' भी क्रिएचर-फीचर के टैग को पूरी तरह अपनाती है। इसकी कहानी रूप बदलने वाले अलौकिक हत्यारे के इर्द-गिर्द बुनी गई है।