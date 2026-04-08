फिल्म 'AA22xA6' का हो गया नामकरण, अल्लू अर्जुन का डरावना अवतार चौंका देगा
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन और एटली की आगामी फिल्म 'AA22xA6' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का ऐलान करते हुए अभिनेता के पहले लुक से पर्दा उठाया है। 8 अप्रैल को अपने 43वें जन्मदिन के अवसर पर अल्लू ने फैंस को यह खास तोहफा दिया है, जिससे लोग बेहद खुश हैं। अभिनेता ने बताया है कि उनकी आगामी फिल्म 'AA22xA6' को अब 'राका' के नाम से जाना जाएगा।
पोस्टर
अल्लू अर्जुन को पहचानना हुआ मुश्किल
निर्माताओं ने 7 अप्रैल को 'AA22xA6' से पहला पोस्टर जारी किया था, जिसमें एक खूंखार जानवर के नुकीले नाखून दिखे थे। अब अल्लू के लुक को साझा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने वही नुकीले नाखूनों और बालों वाले दस्ताने को हाथ में पहना है। पोस्टर में उनके लुक को पहचानना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपने आधे चेहरे को छिपाया हुआ है। उनके इस लुक को देखने के बाद फैंस बेहद उत्साहित हो गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
#AA22xA6 is now #Raaka ⚔️— Sun Pictures (@sunpictures) April 8, 2026
Prepare yourself for a vision beyond limits ✨@alluarjun @Atlee_dir @deepikapadukone⁰#राका | #రాకా | #ರಾಕಾ | #ராக்கா | #രാക്ക | #রাকা | راکا# pic.twitter.com/ymTBHoOfpI
फिल्म
फिल्म में दीपिका पादुकोण भी होंगी साथ
निर्माताओं ने 'AA22xA6' के पोस्टर के साथ कैप्शन दिया, 'सीमाओं से परे एक दर्शन के लिए खुद को तैयार करें।' पोस्टर को हिंदी के अलावा, कई भाषाओं के साथ जारी किया गया है। दरअसल, यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसमें अल्लू के साथ में दीपिका पादुकोण बतौर अभिनेत्री नजर आएंगी। खबरों की मानें, तो अभिनेत्री इसमें एक शक्तिशाली योद्धा की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी। फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए आ सकती है।