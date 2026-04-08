फिल्म 'AA22xA6' का हो गया नामकरण, अल्लू अर्जुन का डरावना अवतार चौंका देगा

पोस्टर

अल्लू अर्जुन को पहचानना हुआ मुश्किल

निर्माताओं ने 7 अप्रैल को 'AA22xA6' से पहला पोस्टर जारी किया था, जिसमें एक खूंखार जानवर के नुकीले नाखून दिखे थे। अब अल्लू के लुक को साझा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने वही नुकीले नाखूनों और बालों वाले दस्ताने को हाथ में पहना है। पोस्टर में उनके लुक को पहचानना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपने आधे चेहरे को छिपाया हुआ है। उनके इस लुक को देखने के बाद फैंस बेहद उत्साहित हो गए हैं।