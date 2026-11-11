विजय सेतुपति की 'बत्था' OTT पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं
लेखन अंशिका शुक्ला
विजय सेतुपति की 'बत्था' सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ऑनलाइन इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।
अब यह नेटफ्लिक्स पर 2026 की छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दक्षिण भारतीय फिल्म बन गई है।
नेटफ्लिक्स पर आने के बाद, फिल्म को सिर्फ 2 हफ्तों में 48 लाख व्यूज मिले हैं। खास बात यह है कि पहले और दूसरे हफ्ते में व्यूज लगभग बराबर बंटे।
'बत्था' नेटफ्लिक्स पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रही है
एटली द्वारा निर्मित की गई 'बत्था' नेटफ्लिक्स पर 12 देशों में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इनमें भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।
गैर-अंग्रेजी फिल्मों में यह ग्लोबली चौथे से छठे नंबर पर भले ही खिसक गई हो, लेकिन साफ है कि लोगों के बीच चर्चा का जादू चल रहा है।
यह साबित करता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से आगे एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं।