विजय सेतुपति की 'बत्था' OTT पर हुई रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं

एटली द्वारा निर्मित की गई 'बत्था' नेटफ्लिक्स पर 12 देशों में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इनमें भारत, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं।

गैर-अंग्रेजी फिल्मों में यह ग्लोबली चौथे से छठे नंबर पर भले ही खिसक गई हो, लेकिन साफ है कि लोगों के बीच चर्चा का जादू चल रहा है।

यह साबित करता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से आगे एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं।