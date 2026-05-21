बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें क्या है खास मनोरंजन May 21, 2026

फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर आ गया है, जिसमें बॉबी देओल समर मेहरा का किरदार निभा रहे हैं। एक समय के मशहूर एक्टर समर की जिंदगी तब बिखरने लगती है, जब उनकी पूर्व-प्रेमिका उन पर रेप का आरोप लगाती है।

ट्रेलर में सस्पेंस से भरी पुलिस पूछताछ और समर की उस महिला से पहली मुलाकात के फ्लैशबैक दिखते हैं, जो एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। यह कहानी कानूनी उलझनों और निजी संघर्ष की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है।