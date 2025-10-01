अविका गौर ने शादी के एक दिन बाद साझा की तस्वीरें, लाल जोड़े में दिखीं खूबसूरत
क्या है खबर?
टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री अविका गौर ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। 30 सितंबर को उन्होंने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी कर ली है। एक दिन बाद अविका ने शादी की तस्वीरों को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर साझा किया है जो आते ही वायरल होने लगी हैं। लाल शादी के जोड़े में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मिलिंद ने पीच कलर की शेरवानी पहनी है जिसमें वह बेहद जंच रहे हैं।
शादी
नेशनल टीवी पर रचाई थी शादी
अविका और मिलिंद इस वक्त रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि दोनाें इसी शो में सात जन्मों के लिए बंधे हैं। अविका का कहना था कि वह कलर्स टीवी पर 'बालिका वधू' बनी थीं और असल जिदगी में इसी चैनल पर दुल्हन बनेंगी। नेशनल टीवी पर अविका और मिलिंद की शादी की सारी रस्में हुई हैं। शादी में दोनों का परिवार और रियलिटी शो के कलाकार शामिल हुए थे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
https://t.co/4LDczYNxAy pic.twitter.com/yTjgMoZd2y— jyoti singh (@jyotisingh24061) October 1, 2025
लवस्टोरी
5 साल से कर रहे डेट
अविका और मिलिंद की लवस्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2020 में हैदराबाद में एक दोस्त के जरिए हुई थी। अभिनेत्री ने बताया था कि वह पहली ही नजर में मिलिंद से प्यार कर बैठी थीं। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में ये रिश्ता प्यार में बदल गया। अविका और मिलिंद ने करीब 5 साल एक-दूसरे को डेट किया। इस साल जून, 2025 में दोनों ने सगाई कर ली थी।