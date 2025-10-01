अविका गौर की शादी की तस्वीरें आईं सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@avikagor)

अविका गौर ने शादी के एक दिन बाद साझा की तस्वीरें, लाल जोड़े में दिखीं खूबसूरत

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Oct 01, 202504:05 pm

क्या है खबर?

टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री अविका गौर ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। 30 सितंबर को उन्होंने अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ शादी कर ली है। एक दिन बाद अविका ने शादी की तस्वीरों को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर साझा किया है जो आते ही वायरल होने लगी हैं। लाल शादी के जोड़े में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मिलिंद ने पीच कलर की शेरवानी पहनी है जिसमें वह बेहद जंच रहे हैं।