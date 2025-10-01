कौन हैं ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के अभिनेता विशाल ब्रह्मा?

अभिनेता विशाल मूल रूप से असम के रहने वाले हैं जो पहली बार साल 2019 में टाइगर श्राॅफ और अनन्या पांडे की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से चर्चा में आए थे। फिल्म में विशाल ने सम्राट नाम के सह कलाकार का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा था। पुनीत मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2012 में आई 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की सीक्वल थी। फिल्म में तारा सुतारिया भी अहम किरदार में थीं।

विवाद

अरबाज खान संग रह चुका विवाद

विशाल का नाम विवाद में भी रहा है। ये मामला उस वक्त का है जब वह फिल्म 'बिहू अटैक' का हिस्सा थे। उनके अलावा अभिनेता-निर्माता अरबाज खान भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। उस वक्त अभिनेता ने अरबाज पर फीस नहीं देने का आरोप लगाया था। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो विशाल ने सफाई दी थी कि ये आरोप उन्होंने सीधे अरबाज पर नहीं लगाया था। वह सिर्फ उनके जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे।