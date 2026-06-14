BAFTA विजेता मॉर्गन मैथ्यूज की फिल्म '500 माइल्स' इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक, दिखेगा प्यार और रोमांच का संगम
मार्क लोवरी के बेहद लोकप्रिय उपन्यास 'चार्ली एंड मी' पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म '500 माइल्स' आगामी 26 जून 2026 को ब्रिटेन के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ये फिल्म 2 भाइयों, चार्ली और फिन की एक बेहद भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी है, जो विपरीत परिस्थितियों के बीच एक साथ मिलकर एक बेहद मुश्किल लेकिन खूबसूरत सफर पर निकलते हैं।
BAFTA विजेता मशहूर निर्देशक मॉर्गन मैथ्यूज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दर्शकों को रिश्तों का गहरा प्यार, भावनाएं और भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा।
मुख्य कलाकारों में काैन शामिल?
फिल्म '500 माइल्स' में शानदार कलाकार नजर आएंगे। दिग्गज अभिनेता बिल निघी दादा के रोल में और मेसी विलियम्स संगीतकार कैट के किरदार में दिखेंगी, वहीं डेक्सटर सोल एंसेल और रोमन ग्रिफिन डेविस ने दोनों भाइयों का मुख्य किरदार निभाया है। फिल्म की शूटिंग 2024 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई।
किताब के लेखक मार्क लोरी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये एक 'शानदार और खूबसूरत फिल्म' है, जो उनकी किताब की आत्मा को पूरी तरह पर्दे पर दिखाती है। इसके लिए उन्होंने निर्देशक और सभी कलाकारों का आभार भी जताया है।