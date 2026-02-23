धर्मेंद्र को वैश्विक मंच पर श्रद्धांजलि दी गई

BAFTA अवॉर्ड्स 2026: धर्मेंद्र को वैश्विक मंच पर दी गई भावुक श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 10:55 am Feb 23, 202610:55 am

क्या है खबर?

ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार (BAFTA) के 79वें संस्करण का आयोजन लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। सबसे भावुक पल तब आया जब दुनिया को अलविदा कहने वाली सिनेमा की महान हस्तियों को वैश्विक मंच पर याद किया गया। सूची में बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता' धर्मेंद्र का नाम भी शामिल रहा जिन्होंने नवंबर, 2025 में दुनिया को अलविदा कहा था। सोशल मीडिया पर इस भावुक पल का वीडियो भी सामने आया है, जो फैंस को भावुक कर रहा है।