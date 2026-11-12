बाबिल खान को क्यों नहीं पड़ता ट्रोलिंग से फर्क? अभिनेता ने बताई दिल की बात

साल 2024 में एक इवेंट के दौरान गलती से एक महिला के फोटो में आने पर बाबिल का बार-बार माफी मांगने वाला वीडियो वायरल हुआ था।

इसके बाद उन्हें 'दिखावटी' कहकर ट्रोल किया गया। बाबिल ने इस पर सफाई देते हुए अपनी प्रतिक्रिया को स्वाभाविक बताया था।

वहीं, मई 2025 में बॉलीवुड पर बात करते हुए उनके भावुक होने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी टीम ने कहा कि उनकी बातों को संदर्भ से हटकर पेश किया गया था।