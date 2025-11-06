बॉक्स ऑफिस: 'द ताज स्टोरी' के आगे नतमस्तक हुआ 'बाहुबली', कमाई में मिला करारा झटका

'द ताज स्टोरी' के आगे नतमस्तक हुआ 'बाहुबली'

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Nov 06, 202509:37 am

क्या है खबर?

एसएस राजामौली और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' की बॉक्स ऑफिस पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही फिल्म की कमाई ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' का संघर्ष भी जारी है। दोनों फिल्मों को 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अब परेश की फिल्म ने 'बाहुबली' को करारी मात दे डाली है। आइए देखें दोनों फिल्मों की ताजा कमाई।