बॉक्स ऑफिस: 'द ताज स्टोरी' के आगे नतमस्तक हुआ 'बाहुबली', कमाई में मिला करारा झटका
क्या है खबर?
एसएस राजामौली और प्रभास की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' की बॉक्स ऑफिस पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही फिल्म की कमाई ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' का संघर्ष भी जारी है। दोनों फिल्मों को 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अब परेश की फिल्म ने 'बाहुबली' को करारी मात दे डाली है। आइए देखें दोनों फिल्मों की ताजा कमाई।
बाहुबली
'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभास अभिनीत फिल्म 'बाहुबली द एपिक' ने पहले दिन 9.65 करोड़ रुपये से खाता खोला था। इसके बाद से फिल्म का संघर्ष जारी है। रिलीज के 6वें दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह फिल्म का सबसे कम कारोबार है। कुल मिलाकर अब तक फिल्म ने कुल 29.65 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं। बता दें कि 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को मिलाकर 'बाहुबली द एपिक' बनाई गई है।
द ताज स्टोरी
'द ताज स्टोरी' में दिखाई दिया उछाल
ताजमहल के DNA पर सवाल उठाने वाली फिल्म 'द ताज स्टोरी' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 5वें दिन 1.35 करोड़ कमाए थे, लेकिन 6वें दिन उछाल के साथ इसने 1.60 करोड़ रुपये का कारोबार कर डाला है। फिल्म की कुल कमाई 10.10 करोड़ रुपये हुई है, लेकिन छठे दिन के हिसाब से 'द ताज स्टोरी' ने प्रभास की 'बाहुबली द एपिक' (1.50 करोड़) को झटका दिया है।