अमिताभ बच्चन ने कार में टांगी 'लबूबू', लोगों ने दी फेंकने की सलाह; देखिए वीडियो
क्या है खबर?
महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुछ घंटे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कार से कहीं जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के जरिए अमिताभ अपने प्रशंसकों को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखने के बाद लोग उन्हें उस चीज को फेंकने की सलाह दे रहे हैं। ये कुछ और नहीं, बल्कि लबूबू डॉल है, जिसे महानायक ने अपनी कार में लटका कर ट्रेंड फॉलो किया है।
सलाह
वीडियो देखकर लोग दे रहे ऐसी सलाह
अमिताभ वीडियो साझा करते हुए कहते हैं, "देवियों और सज्जनों, लबूबू को पेश करते हुए, मेरी कार में...।" इसके साथ में उन्होंने '#Labubu..' का इस्तेमाल किया। वीडियो देखने के बाद जहां कुछ लोग खुश हुए तो कुछ ने उन्हें लबूबू को खतरनाक बताते हुए उसे फेंकने की सलाह दे दी। एक यूजर ने लिखा, 'सर, लबूबू के साथ हनुमान चालीसा जरूरी है।' दूसरे ने लिखा, 'इसे फेंक दो सर!' एक अन्य ने लिखा, 'सर, आपकी गुड़िया अच्छी नहीं, फेक दीजिए।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 14, 2025