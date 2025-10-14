अमिताभ बच्चन पर चढ़ा लबूबू डॉल का बुखार (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@amitabhbachchan)

अमिताभ बच्चन ने कार में टांगी 'लबूबू', लोगों ने दी फेंकने की सलाह; देखिए वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:37 pm Oct 14, 202503:37 pm

क्या है खबर?

महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुछ घंटे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कार से कहीं जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के जरिए अमिताभ अपने प्रशंसकों को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखने के बाद लोग उन्हें उस चीज को फेंकने की सलाह दे रहे हैं। ये कुछ और नहीं, बल्कि लबूबू डॉल है, जिसे महानायक ने अपनी कार में लटका कर ट्रेंड फॉलो किया है।