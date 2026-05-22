आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, जानें 7वें दिन कितनी हुई कमाई

कब रिलीज हुआ था 'पति पत्नी और वो' का पहला सीक्वल

साल 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' ने रिलीज के पहले हफ्ते करीब 55.97 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

वहीं उसके तुलना में यह सीक्वल उससे काफी पीछे रह गया है।

इसमें बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद ऐसा हुआ। सप्ताहांत के बाद मिले-जुले रिव्यूज के कारण फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिर में यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई।