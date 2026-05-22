आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, जानें 7वें दिन कितनी हुई कमाई
आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामीका गब्बी और रकुल प्रीति सिंह की नई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' पहले हफ्ते में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई।
फिल्म ने पूरे देश में 29 करोड़ रुपये का कारोबार किया और दुनिया भर में कुल 40.28 करोड़ रुपए कमाए। वहीं सातवें दिन इसकी कमाई घटकर सिर्फ 2 करोड़ रुपये रह गई, जो शुरुआती दिनों के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है।
कब रिलीज हुआ था 'पति पत्नी और वो' का पहला सीक्वल
साल 2019 में आई फिल्म 'पति पत्नी और वो' ने रिलीज के पहले हफ्ते करीब 55.97 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
वहीं उसके तुलना में यह सीक्वल उससे काफी पीछे रह गया है।
इसमें बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद ऐसा हुआ। सप्ताहांत के बाद मिले-जुले रिव्यूज के कारण फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिर में यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई।