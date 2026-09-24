खूबसूरत घर में रहते हैं आयुष्मान खुराना, लग्जरी आशियाने की झलक है खास
आयुष्मान खुराना का मुंबई वाला अपार्टमेंट सच में बहुत शानदार है। यह 4,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी कीमत लगभग 19 करोड़ बताई जा रही है।
विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस में स्थित उनका यह अपार्टमेंट क्लासिक डिज़ाइन और कलात्मक माहौल का एक खूबसूरत मिश्रण है।
इसमें एक ज्यामितीय-थीम वाला बार है, रंगीन कलाकृतियों से सजी सफेद दीवारें हैं और उनके निजी स्पर्श के तौर पर अवार्ड्स व एक पियानो भी रखा हुआ है।
यह पियानो उनके संगीत और किताबों के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है।
तनीषा ने डिजाइन किया आयुष्मान का 7 बेडरूम वाला घर
इस 7 बेडरूम वाले घर को तनीषा ने डिजाइन किया है। इसमें मिनिमलिस्ट स्टाइल के साथ चंचल डिटेल्स का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है।
घर में गर्म न्यूट्रल रंग, लकड़ी के फर्श, भरपूर धूप आने के लिए बड़ी-बड़ी खिड़कियां और पुराने जमाने की चीजें (विंटेज एक्सेंट) हैं, जो इसे एक खास पहचान देती हैं।
परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए यहाँ एक बागीचे जैसी बालकनी भी है और साहित्य से भरी एक विशाल बुकशेल्फ भी है।
ये सब देखकर साफ पता चलता है कि यह सिर्फ एक आलीशान जगह नहीं, बल्कि वो घर है जहां आयुष्मान की रचनात्मकता को सच में घर जैसा महसूस होता है।