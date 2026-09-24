खूबसूरत घर में रहते हैं आयुष्मान खुराना, लग्जरी आशियाने की झलक है खास

इस 7 बेडरूम वाले घर को तनीषा ने डिजाइन किया है। इसमें मिनिमलिस्ट स्टाइल के साथ चंचल डिटेल्स का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है।

घर में गर्म न्यूट्रल रंग, लकड़ी के फर्श, भरपूर धूप आने के लिए बड़ी-बड़ी खिड़कियां और पुराने जमाने की चीजें (विंटेज एक्सेंट) हैं, जो इसे एक खास पहचान देती हैं।

परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए यहाँ एक बागीचे जैसी बालकनी भी है और साहित्य से भरी एक विशाल बुकशेल्फ भी है।

ये सब देखकर साफ पता चलता है कि यह सिर्फ एक आलीशान जगह नहीं, बल्कि वो घर है जहां आयुष्मान की रचनात्मकता को सच में घर जैसा महसूस होता है।