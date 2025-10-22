पंजाबी गायक हार्डी संधू दूसरी बार बने पिता

पंजाबी गायक हार्डी संधू फिर बने पिता, पत्नी जेनिथ सिद्धू ने दिया दूसरे बच्चे को जन्म

लेखन ज्योति सिंह 11:47 am Oct 22, 202511:47 am

क्या है खबर?

'जी करदा', 'सोच' और 'क्या बात है' जैसे गानों से दिल जीतने वाले मशहूर पंजाबी गायक हार्डी संधू के घर फिर किलकारी गूंजी है। उन्होंने पत्नी जेनिथ सिद्धू के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है। गायक ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया है, जिसके बाद से उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। 19 अक्टूबर को परिणीति चोपड़ा के मां बनने के बाद सिनेमा जगत से ये दूसरी खुशखबरी आई है।