पंजाबी गायक हार्डी संधू फिर बने पिता, पत्नी जेनिथ सिद्धू ने दिया दूसरे बच्चे को जन्म
क्या है खबर?
'जी करदा', 'सोच' और 'क्या बात है' जैसे गानों से दिल जीतने वाले मशहूर पंजाबी गायक हार्डी संधू के घर फिर किलकारी गूंजी है। उन्होंने पत्नी जेनिथ सिद्धू के साथ अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है। गायक ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साझा किया है, जिसके बाद से उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। 19 अक्टूबर को परिणीति चोपड़ा के मां बनने के बाद सिनेमा जगत से ये दूसरी खुशखबरी आई है।
पोस्ट
बेटा है या बेटी, नहीं किया खुलासा
हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें नवजात शिशु के नन्हे हाथ के अलावा मां, पिता और उनके बड़े बेटे के हाथ दिखाई दे रहा है। गायक ने पोस्ट के साथ लिखा, 'हमारा आशीर्वाद आ गया है। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।' हालांकि, हार्डी ने पोस्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया कि बेटा हुआ है, या फिर बेटी। उधर, प्रशंसक भी हार्डी को दूसरी बार पिता बनने के लिए बधाई दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
हार्डी संधू फिर बने पिता
Singer Harrdy Sandhu And Wife Zenith Sidhu
Welcome Their Second Child: "Our Beautiful Blessing Has Arrived"As soon as Harrdy announced the arrival of the baby, fans flooded the comments section with their best wishes
