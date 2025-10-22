'मस्ती 4' का नया पोस्टर हुआ जारी, जानिए ट्रेलर पर क्या है अपडेट
अभिनेता रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की OG तिकड़ी एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सिनेमाघरों में लौटने को तैयार हैं। एडल्ट कॉमेडी से भरपूर 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'मस्ती 4' का नया पोस्टर निर्माताओं की ओर से जारी कर दिया गया है। वेवबैंड प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'मस्ती 4' को मिलाप मिलन जावेरी ने लिखा और निर्देशित किया है। पोस्टर के साथ ही निर्माताओं ने ट्रेलर पर अपडेट दे दिया है।
'मस्ती 4' इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज
रितेश ने इंस्टाग्राम पर 'मस्ती 4' का नया पोस्टर मजेदार तरीके से जारी किया है। उन्होंने लिखा, 'पागलपन और ज्यादा बढ़ गया है! भारत की नंबर 1 सबसे शरारती फ्रेंचाइजी आपके पास लौट रही है। ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा!' अभिनेता ने पोस्ट में आगे बताया कि 'मस्ती 4' अगले महीने 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। उधर, पोस्टर देखने के बाद लोग भी इस फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हो गए हैं।
The madness just got hotter! 🔥— Zee Studios (@ZeeStudios_) October 22, 2025
India’s No.1 naughtiest franchise is coming your way, trailer out soon! 😉#Mastiii4
Releasing in cinemas on 21st November@Riteishd @vivekoberoi @AftabShivdasani @ArshadWarsi @TusshKapoor @NargisFakhri #RuhiSingh #ShreyaSharmaishere… pic.twitter.com/w80fzBtmLC