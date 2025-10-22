'मस्ती 4' का नया पोस्टर हुआ जारी

'मस्ती 4' का नया पोस्टर हुआ जारी, जानिए ट्रेलर पर क्या है अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:24 pm Oct 22, 202506:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेता रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की OG तिकड़ी एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सिनेमाघरों में लौटने को तैयार हैं। एडल्ट कॉमेडी से भरपूर 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त 'मस्ती 4' का नया पोस्टर निर्माताओं की ओर से जारी कर दिया गया है। वेवबैंड प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'मस्ती 4' को मिलाप मिलन जावेरी ने लिखा और निर्देशित किया है। पोस्टर के साथ ही निर्माताओं ने ट्रेलर पर अपडेट दे दिया है।