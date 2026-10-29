'उड़ता तीर' कर रही ताबड़तोड़ कमाई, 6 दिनों में पहुंची 50 करोड़ के करीब

'उड़ता तीर' कर रही ताबड़तोड़ कमाई, 6 दिनों में पहुंची 50 करोड़ के करीब
मनोरंजन
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जासूसी कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का आंकड़ा छूने से थोड़ी ही दूर है।
फिल्म ने 6 दिनों में 42.68 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इस कमाई का बड़ा हिस्सा भारतीय दर्शकों (34.18 करोड़) से आया है, वहीं विदेश से फिल्म ने 8.5 करोड़ बटोरे हैं।
'उड़ता तीर' ने रिलीज के पहले दिन कमाए थे इतने करोड़
23 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की थी और पहले वीकेंड तक 19 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
हालांकि, तब से हर दिन की कमाई में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव के बावजूद, 'उड़ता तीर' ने हजारों शो में लगभग 15 लाख टिकट बेच डाले हैं।
आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस और सिखिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुई है।
कमाई में थोड़ा ऊपर-नीचे होने के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है।