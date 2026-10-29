'उड़ता तीर' कर रही ताबड़तोड़ कमाई, 6 दिनों में पहुंची 50 करोड़ के करीब

23 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की थी और पहले वीकेंड तक 19 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

हालांकि, तब से हर दिन की कमाई में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। बॉक्स ऑफिस पर उतार-चढ़ाव के बावजूद, 'उड़ता तीर' ने हजारों शो में लगभग 15 लाख टिकट बेच डाले हैं।

आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस और सिखिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुई है।

कमाई में थोड़ा ऊपर-नीचे होने के बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है।