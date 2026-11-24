अयान मुखर्जी 'वॉर 2' के खराब प्रदर्शन पर बोले- रणबीर कपूर के बिना जादू नहीं चला
लेखन अंशिका शुक्ला
निर्देशक अयान मुखर्जी ने हाल ही में अपनी फिल्म 'वॉर 2' के प्रदर्शन को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही, जो उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग था।
IFFI में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैंने रणबीर के बिना एक फिल्म बनाई, जो कि 'वॉर 2' है। यह उतनी अच्छी नहीं चली। इसलिए, शायद मेरे लिए रणबीर के साथ ही बने रहना बेहतर था।"
अयान ने रणबीर के बिना काम करने को लेकर कही बात
अयान ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्हें अपने पुराने साथी रणबीर के साथ ही काम करते रहना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, "मैंने रणबीर के बिना एक फिल्म बनाई, जो कि 'वॉर 2' है। यह उतनी अच्छी नहीं चली। इसलिए, शायद मेरे लिए रणबीर के साथ ही बने रहना बेहतर था।"
उन्होंने यह भी बताया कि कुछ नया आजमाना और जाने-पहचाने चेहरों के बिना काम करना, कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है।