अयान ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद उन्हें अपने पुराने साथी रणबीर के साथ ही काम करते रहना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, "मैंने रणबीर के बिना एक फिल्म बनाई, जो कि 'वॉर 2' है। यह उतनी अच्छी नहीं चली। इसलिए, शायद मेरे लिए रणबीर के साथ ही बने रहना बेहतर था।"

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ नया आजमाना और जाने-पहचाने चेहरों के बिना काम करना, कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है।