बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'आवारापन 2' की कमाई में 12वें दिन आया उछाल, 150 करोड़ कमाने से चंद कदम दूर

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Aug 26, 202609:38 am

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से कब्जा जमाया हुआ है। कारोबारी दिनों में आकर भी इसकी कमाई का जबरदस्त सिलसिला जारी है और यह 150 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल होने से बस कुछ कदम दूर है। फिल्म की दैनिक कमाई में 11वें दिन थोड़ी गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन अगले दिन कलेक्शन में उछाल देखने को मिला। उधर, सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' लाखों में सिमट चुकी है।