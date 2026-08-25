'आवारापन 2' ने तोड़ा 'वेलकम टू द जंगल' का रिकाॅर्ड, अब इन फिल्मों पर नजर

सैकनिल्क के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने दूसरे हफ्ते में 11वें दिन (सोमवार) 2.75 करोड़ रुपये कमाए हैं।

इसके बाद फिल्म का घरेलू स्तर पर कलेक्शन 139 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 165.75 करोड़ रुपये हो गया है।

विश्व स्तर पर इसने अब तक 196.55 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में दाखिल होगी।

नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी हैं।