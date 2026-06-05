इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अविका गोर और श्री नंदू की फिल्म 'अगली स्टोरी'
पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'अगली स्टोरी' अब आहा प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। यह एक नई साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें अविका गोर और श्री नंदू मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्देशन प्रणव स्वरूप ने किया है।
यह फिल्म जुनून और मानसिक उलझनों को बड़ी बारीकी से दिखाती है। आहा ने इसे जुनून, हेरफेर और भावनात्मक युद्ध की एक रोमांचक कहानी बताया है।
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है।
'अगली स्टोरी' में देखने को मिलता है दमदार अभिनय
फिल्म की कहानी नेहा (अविका) के इर्द-गिर्द घूमती है। उसे अपने चचेरे भाई और जुनूनी कार्तिक (श्री नंदू) से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि वह किसी और से प्यार करती है। दोनों मुख्य कलाकारों ने इसमें बेहतरीन अभिनय किया है।
श्री नंदू ने कार्तिक के किरदार में वाकई डरावना अभिनय किया है, जबकि अविका ने नेहा की आजादी की लड़ाई में असली जज्बात दिखाए हैं।
कुल मिलाकर, 'अगली स्टोरी' उन दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म है, जिन्हें दमदार अभिनय और गहरे विषयों वाले मनोवैज्ञानिक ड्रामा पसंद आते हैं।