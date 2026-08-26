फिर सिनेमाघरों में लौटेगी 'एवेंजर्स एंडगेम', इस दिन होगी री-रिलीज; जारी हुआ ट्रेलर

लेखन ज्योति सिंह 12:38 pm Aug 26, 202612:38 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' ने 2019 में रिलीज होकर तहलका मचा दिया था। निर्माताओं ने पुरानी यादों को ताजा करने के लिए फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में उतारने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार फिल्म में कुछ नया फुटेज भी जोड़ा है और इसे 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' के रूप में सिनेमाघरों में री-रिलीज किया जाएगा। यूट्यूब पर इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिससे फैंस का उत्साह देखने लायक है।