ऐपल भारत में मैकबुक और आईपैड का उत्पादन शुरू कर सकती है

सरकार ने ऐपल से कहा- आईपैड-मैकबुक असेंबली शुरू करने से पहले स्थानीय कंपोनेंट उत्पादन बढाएं

क्या है खबर?

भारत सरकार ऐपल और उसके सप्लायर्स को देश में मैकबुक, आईपैड और ऐपल वॉच की असेंबली बढ़ाने से पहले घरेलू इस्तेमाल और निर्यात के लिए स्थानीय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाने को कहा है। रणनीति यह है कि पहले भारत को ऐपल की वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए ज्यादा पार्ट्स और सब-असेंबली बनाई जाएंगी, जिन्हें चीन और वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग हब में भेजा जा सकेगा, जहां उन्हें अंतिम उत्पादों में लगाया जाता है।