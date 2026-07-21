'एवेंजर्स डूम्सडे' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ जारी, थोर का शक्तिशाली अवतार चौंका देगा

लेखन ज्योति सिंह 10:27 am Jul 21, 202610:27 am

क्या है खबर?

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' इस साल सिनेमाघरों में कोहराम मचाने आएगी। लोगों में इसके प्रति उत्सुकता को बढ़ाने के लिए फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ये कहानी MCU के सबसे बड़े मल्टीवर्स संकट पर आधारित है, जिससे निपटने के लिए थॉर और अन्य सुपरहीरो साथ आ गए हैं। उनका मुकाबला मुख्य विलेन डॉक्टर डूम से होगा, जिसका किरदार रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभा रहे हैं।