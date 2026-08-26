ChatGPT में अब मुफ्त यूजर्स को भी मिलेगा टास्क फीचर

ChatGPT में अब मुफ्त यूजर्स को भी मिलेगा टास्क फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:16 am Aug 26, 202611:16 am

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT के शेड्यूल किए गए टास्क फीचर को अब फ्री यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कर दिया है। पहले यह सुविधा सिर्फ प्लस, प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइज प्लान इस्तेमाल करने वालों तक सीमित थी। इस फीचर की मदद से यूजर्स ChatGPT को किसी काम के लिए पहले से निर्देश दे सकते हैं। तय समय आने पर ChatGPT उस काम को पूरा कर सकता है, जिससे रोजमर्रा के कई कामों को याद रखना आसान हो जाता है।