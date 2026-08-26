BCCI की 18 सितंबर को मुंबई में होगी वार्षिक आम बैठक

BCCI की 18 सितंबर को मुंबई में होगी वार्षिक आम बैठक, जानिए क्या रहेगा एजेंडा

लेखन भारत शर्मा 11:22 am Aug 26, 202611:22 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) 18 सितंबर को मुंबई में आयोजित की जाएगी। यह BCCI की 95वीं AGM होगी। इसमें भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़े कई और प्रशासनिक मुद्दों पर मुहर लगाई जाएगी। BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने सभी 38 राज्य इकाइयों को इस बैठक के संबंध में आधिकारिक सूचना भेज दी है। बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष समेत 2 पदों के लिए चुनाव पर भी चर्चा होगी।