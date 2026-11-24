'एवेंजर्स डूम्सडे' की भारत में ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग जारी

'रामायण' से प्री-सेल्स में आगे निकली 'एवेंजर्स डूम्सडे', अब तक बिके 8 लाख टिकट

लेखन ज्योति सिंह 05:48 pm Nov 24, 202605:48 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' साल के आखिर में भारतीय सिनेमा में तहलका मचाने के लिए तैयार है। यह एडवेंचर-ड्रामा अभी रिलीज से कुछ दिन दूर है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े भारतीय फैंस के उत्साह की कहानी साफ बयां कर रहे हैं। तभी तो फिल्म ने अपनी प्री-सेल्स में धड़ाधड़ टिकट बेचते हुए रणबीर कपूर की 'रामायण' को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने भारत में अब तक 50 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है।