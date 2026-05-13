'अवतार: फायर एंड ऐश' की OTT रिलीज पर आया अपडेट

'अवतार: फायर एंड ऐश' की OTT रिलीज पर लगी मुहर, जानिए कहां देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 10:49 am May 13, 202610:49 am

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका प्रीमियर होने जा रहा है। निर्माताओं ने एक पोस्ट के साथ फिल्म की स्ट्रीमिंग तारीख और प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया है। यह उन लोगों के लिए सुनहरा मौका होगा, जिन्होंने अब तक इसे नहीं देखा। बता दें, यह 'अवतार' और 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' के बाद की तीसरी कड़ी है।