'धुरंधर' की रिलीज पर रोक अभी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने CBFC को दिया ये निर्देश

सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रतिक्रिया दी

लाइव लॉ के मुताबिक, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मेजर शर्मा के परिवार के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज किया है कि फिल्म अभी भी CBFC की जांच के अधीन है। कोर्ट ने CBFC को अपनी प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने और रिलीज को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर मामले को भारतीय सेना के एक विशेषज्ञ निकाय के पास भेजने का सुझाव भी दिया है।