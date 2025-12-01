'धुरंधर' की रिलीज पर रोक अभी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने CBFC को दिया ये निर्देश
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की आगामी फिल्म 'धुरंधर' विवाद में फंस गई है। शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग रखी। उनका आरोप है कि फिल्म में रणवीर का किरदार, उनके बेटे की जिंदगी से अनाधिकृत रूप से प्रेरित है। हालांकि, हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक का कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन CBFC को खास निर्देश दिया है।
सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रतिक्रिया दी
लाइव लॉ के मुताबिक, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मेजर शर्मा के परिवार के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज किया है कि फिल्म अभी भी CBFC की जांच के अधीन है। कोर्ट ने CBFC को अपनी प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने और रिलीज को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर मामले को भारतीय सेना के एक विशेषज्ञ निकाय के पास भेजने का सुझाव भी दिया है।
स्पष्टीकरण
परिवार के आरोप पर निर्देशक ने दिया स्पष्टीकरण
उधर, 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर ने इस विवाद पर स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए साफ किया कि उनकी फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित नहीं है। निर्देशक ने कहा कि अगर भविष्य में वह मेजर मोहित शर्मा पर कोई बायोपिक बनाएंगे तो उसे परिवार की सहमति और परामर्श के साथ बनाया जाएगा। बता दें कि रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।