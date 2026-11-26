'अवतार 4' और 'अवतार 5' के साथ फिर लौटेगी पेंडोरा की दुनिया

'अवतार' फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, जेम्स कैमरून लेकर आएंगे अगली दाेनों किस्तें

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Nov 26, 202612:22 pm

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की मशहूर साइंस-फिक्शन फ्रेंचाइजी 'अवतार' के भविष्य पर विराम नहीं लगेगा। फैंस के लिए खुशखबरी है क्योंकि डिज्नी ने आधिकारिक तौर पर 'अवतार 4' और 'अवतार 5' को अपनी आने वाली थिएटर रिलीज सूची में शामिल कर लिया है। दरअसल, 'अवतार: फायर एंड ऐश' (2025) के बाद, कैमरून ने फ्रेंचाइजी को जारी रखने पर शक जताया था। इसके बाद से फ्रेंचाइजी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। हालांकि, अब फिल्म की दोनों किस्तों की पुष्टि हो गई है।