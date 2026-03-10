'अवतार: फायर एंड ऐश' की असफलता के बाद आएगी 'अवतार 4'? जेम्स कैमरून ने बताया

जेम्स कैमरून ने 'अवतार 4' बनाने को लेकर प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Mar 10, 202610:40 am

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरून ने 'अवतार फिल्म' जैसी 2 सफल किस्तें बनाकर खूब लोकप्रियता हासिल की। दिसंबर, 2025 में इस फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' आई, लेकिन पहले की तरह दर्शकों को प्रभावित करने में नाकामयाब साबित हुई। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या तीसरी किस्त के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, कैमरून 'अवतार 4' लेकर आएंगे। हालिया बयान में फिल्म निर्देशक ने 'अवतार 4' की संभावना पर अपना स्पष्ट रुख जाहिर किया है।