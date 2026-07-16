सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को मिला 'रंग दे बसंती' के अभिनेता अतुल कुलकर्णी का समर्थन

अतुल ने एक वीडियो जारी कर सरकार से गुजारिश की है कि वह सोनम से बात करें और इस मामले को जल्द सुलझाएं।

उन्होंने उन लोगों से अपील की है, जो निष्पक्ष परीक्षाओं की परवाह करते हैं, वे या तो उनके इस प्रतीकात्मक उपवास में शामिल हों या इस संदेश को दूर-दूर तक फैलाएं।

अतुल ने कहा, 'दर्द का दर्द से जुड़ा होना जरूरी है।' शबाना आजमी और अभय देओल जैसे जाने-माने कलाकारों ने भी सोनम के इस आंदोलन का समर्थन किया है।