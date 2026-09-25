TIFF में पेनेलोप क्रूज का दिखा जलवा, जोया ज्वेलरी ने लुक में लगाए चार चांद

पेनेलोप ने जोया का 'रीकिंडल' नेकलेस पहना था, जिसमें 19 कैरेट के सुनहरे हीलियोडोर के साथ पीले और गुलाबी नीलम जड़े थे। हल्दी की गर्माहट से प्रेरित इस नेकलेस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह हर एंगल से चमकदार दिखे।

उन्होंने इसके साथ 'वाइल्डफ्लावर हार्ट रिंग' पहनी, जिसमें 13 कैरेट का एमेथिस्ट गुलाबी नीलम और हीरों से घिरा था। साथ ही, उन्होंने एक 'लैटिस बैंगल' भी पहना था।

जोया की बिजनेस हेड अमनप्रीत आहलूवालिया ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "हमारा हमेशा से यह सपना रहा है कि हम ऐसे गहने बनाएं, जिनकी जड़ें हमारी अपनी सांस्कृतिक कहानियों में हों, जिनमें रंग, डिजाइन और कारीगरी का अपना अलग अंदाज हो और जो आज की महिला से भी सीधा संवाद स्थापित कर सकें।"

पेनेलोप ने सचमुच इस विजन को जीवंत कर दिखाया।