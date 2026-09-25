TIFF में पेनेलोप क्रूज का दिखा जलवा, जोया ज्वेलरी ने लुक में लगाए चार चांद
पेनेलोप क्रूज जब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 'ला बोला नेगरा' फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचीं, तो उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
वह तमारा राल्फ कॉट्योर के शानदार आउटफिट में और टाटा ग्रुप के जोया ब्रांड के बेहतरीन गहनों के साथ नजर आईं। उनकी सहज सुंदरता ने उन्हें इस इवेंट की सबसे स्टाइलिश शख्सियतों में से एक बना दिया।
पेनेलोप ने पहना जोया का 'रीकिंडल' नेकलेस
पेनेलोप ने जोया का 'रीकिंडल' नेकलेस पहना था, जिसमें 19 कैरेट के सुनहरे हीलियोडोर के साथ पीले और गुलाबी नीलम जड़े थे। हल्दी की गर्माहट से प्रेरित इस नेकलेस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह हर एंगल से चमकदार दिखे।
उन्होंने इसके साथ 'वाइल्डफ्लावर हार्ट रिंग' पहनी, जिसमें 13 कैरेट का एमेथिस्ट गुलाबी नीलम और हीरों से घिरा था। साथ ही, उन्होंने एक 'लैटिस बैंगल' भी पहना था।
जोया की बिजनेस हेड अमनप्रीत आहलूवालिया ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "हमारा हमेशा से यह सपना रहा है कि हम ऐसे गहने बनाएं, जिनकी जड़ें हमारी अपनी सांस्कृतिक कहानियों में हों, जिनमें रंग, डिजाइन और कारीगरी का अपना अलग अंदाज हो और जो आज की महिला से भी सीधा संवाद स्थापित कर सकें।"
पेनेलोप ने सचमुच इस विजन को जीवंत कर दिखाया।