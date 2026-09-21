गणपति उत्सव में नीता अंबानी का शाही अंदाज, सुनहरी साड़ी और अनोखे नेकलेस ने मोह लिया सबका मन
मनोरंजन
नीता अंबानी हाल ही में हुए एक गणपति उत्सव में खूब छाई रहीं। उन्होंने सुनहरी साड़ी पहन रखी थी जिस पर बारीक कढ़ाई और ब्रोकेड का काम किया गया था।
उनकी पारंपरिक ढंग से पहनी गई साड़ी ने पोशाक की भव्यता को और बढ़ा दिया, जिससे उस पर से नज़र हटाना मुश्किल था।
नीता ने पहना आम्रपाली भरतम नेकलेस
उन्होंने अपने इस लुक को एक बेहद आकर्षक हीरे के नेकलेस के साथ पूरा किया। इसके अलावा, अपने घर पर गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में नीता ने एक चमकीली नारंगी-मैजेंटा सिल्क की साड़ी पहनी थी।
इस दौरान उन्होंने एक खास आम्रपाली भरतम नेकलेस भी पहना। यह नेकलेस पुराने ज़माने के गहनों और कारीगरों की सालों की मेहनत से बना है।