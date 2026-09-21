गणपति उत्सव में नीता अंबानी का शाही अंदाज, सुनहरी साड़ी और अनोखे नेकलेस ने मोह लिया सबका मन

उन्होंने अपने इस लुक को एक बेहद आकर्षक हीरे के नेकलेस के साथ पूरा किया। इसके अलावा, अपने घर पर गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में नीता ने एक चमकीली नारंगी-मैजेंटा सिल्क की साड़ी पहनी थी।

इस दौरान उन्होंने एक खास आम्रपाली भरतम नेकलेस भी पहना। यह नेकलेस पुराने ज़माने के गहनों और कारीगरों की सालों की मेहनत से बना है।