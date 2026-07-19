निर्देशक शिवाध्वज शेट्टी का कमाल, 'इम्बू' ने जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार; क्या है कहानी?

तुलु सिनेमा के लिए एक बड़ी खबर है। 18 जुलाई, 2026 को घोषित हुए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म 'इंबू' को सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार शिवधवाज शेट्टी हैं, जबकि इसके निर्माता प्रशांत राय हैं। ये आठवीं बार है, जब किसी तुलु फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता है। खास बात ये है कि फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले खुद शिवाध्वज शेट्टी ने ही तैयार किया है।