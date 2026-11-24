फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी ने हाल ही में अपनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: भाग एक- शिव' को मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि दर्शकों के मिले-जुले फीडबैक को उन्होंने ध्यान से सुना है और अब इसी से अगली कड़ी (सीक्वल) की कहानी तय कर रहे हैं।

IFFI गोवा में अपनी बात रखते हुए, अयान ने कहा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि कहानी कहने के तरीके में सुधार की गुंजाइश है।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले, वह 'ब्रह्मास्त्र' का काम पूरा कर लेंगे।