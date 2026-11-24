अयान मुखर्जी ने 'ब्रह्मास्त्र' को मिली प्रतिक्रिया पर अपनी बात रखी, सीक्वल में होगा बड़ा बदलाव?
फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी ने हाल ही में अपनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: भाग एक- शिव' को मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि दर्शकों के मिले-जुले फीडबैक को उन्होंने ध्यान से सुना है और अब इसी से अगली कड़ी (सीक्वल) की कहानी तय कर रहे हैं।
IFFI गोवा में अपनी बात रखते हुए, अयान ने कहा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि कहानी कहने के तरीके में सुधार की गुंजाइश है।
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले, वह 'ब्रह्मास्त्र' का काम पूरा कर लेंगे।
अयान ने बताया: 'ब्रह्मास्त्र: भाग 2' की पटकथा पर काम कर रही है टीम
हालांकि, पहली फिल्म ने दुनिया भर में 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, फिर भी अयान मुखर्जी मानते हैं कि कुछ बातें दर्शकों को पसंद नहीं आईं थीं।
उन्होंने कहा, "यह बहुत जरूरी है कि जिन बातों को दर्शकों ने पसंद नहीं किया, हम अपनी कहानी कहने के तरीके में उन पर जरूर सुधार करें।"
फिलहाल, टीम 'ब्रह्मास्त्र: भाग 2' की पटकथा पर काम कर रही है। उनका लक्ष्य है कि इस बार वे अपनी क्रिएटिव केमिस्ट्री (खासकर रणबीर कपूर के साथ) को और बेहतर बनाएं, ताकि दर्शकों को एक सहज और बेहतरीन सिनेमाई अनुभव मिल सके।