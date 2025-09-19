अमीषा पटेल क्यों नहीं कर रहीं शादी? बोलीं- मैं तैयार हूं, कोई मेरे लायक तो हो

अभिनेत्री अमीषा पटेल अपनी बयानबाजी और बोल्डनेस के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऋतिक रोशन के साथ 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अमीषा अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थीं। इसके बाद 'गदर' की सकीना बनीं तो उनका स्टारडम दोगुना हो गया। उनकी पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। अमीषा 50 साल की हो गई हैं और अब तक कुंवारी हैं। हाल ही में उन्होंने इसका कारण बताया।

दिल की बात जहां चाह होती है, वहां राह निकल ही आती है- अमीषा रणवीर अल्लाहबादिया को दिए इंटरव्यू में अमीषा ने कहा, "मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूं, बशर्ते मुझे कोई योग्य व्यक्ति मिले। जहां चाह होती है, वहां राह निकल ही आती है, इसलिए जो व्यक्ति मुझे हर हाल में ढूंढ़ ले और मौके पर चौका मार ले (परिस्थिति का फायदा उठाए), वही मेरा साथी होगा। मुझे आज भी कई अच्छे परिवारों से तरह-तरह के प्रस्ताव मिलते हैं। मेरी आधी उम्र के लोग मुझे डेट पर ले जाना चाहते हैं।"

कुर्बानी मैंने अपने करियर और प्यार के लिए बहुत कुछ खोया है- अमीषा अमीषा बोलीं, "मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि एक पुरुष का मानसिक रूप से परिपक्व होना जरूरी है। मैं अपने से उम्र में बड़े कई ऐसे लोगों से मिली हूं, जिनका आईक्यू मक्खी जितना है।" अभिनेत्री कहती हैं, "जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोया है, और प्यार के लिए भी। मैंने एक-दूसरे के लिए दोनों चीजें छोड़ी हैं और मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा है।"

खुलासा ...जब अमीषा ने करियर की खातिर दी प्यार की कुर्बानी अमीषा ने उदाहरण देते हुए अपने एक रिश्ते का जिक्र किया। उनके मुताबिक, वो फिल्मों में आने से पहले एक सीरियस रिलेशनशिप में थीं। वो भी मुंबई के एक बहुत बड़े औद्योगिक परिवार से था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अमीषा ने फिल्मों में जाने का फैसला किया तो ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड को नागवार गुजरा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमीषा सबकी नजरों में रहें और इसलिए अभिनेत्री ने प्यार की बजाय अपने करियर को चुना।"