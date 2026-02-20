'अस्सी' रिव्यू: तापसी पन्नू की फिल्म पर क्या है जनता की राय? आ गया फैसला

प्रभावशाली फिल्म के किरदार प्रभावशाली, झकझोरती है कहानी एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'अस्सी एक दमदार कोर्टरूम-ड्रामा है जो आपको झकझोर कर रख देती है, आपके दिमाग में बस जाती है। यह एक दिलचस्प कहानी और तापसी पन्नू के शानदार अभिनय से भरपूर है।' दूसरे ने लिखा, 'रोंगटे खड़े हो गए...आंसू...खामोशी... 'अस्सी' देखते हुए पूरे थिएटर का यही हाल था। #तापसी ने इस जगह पर अपना दबदबा कायम कर लिया, मानो कोई और नहीं।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Goosebumps..tears... silence...that’s how the theatre felt while watching Assi. #Taapsee owns this space like nobody else🔥🔥 — Sonali (@SonaliKiSuno) February 20, 2026

Advertisement

निर्देशन लोगों ने फिल्म के निर्देशन को बेहतरीन बताया 'अस्सी' के निर्देशन को दमदार बताते हुए एक यूजर ने लिखा, ''अस्सी' जरूर देखें। अनुभव सिन्हा का शानदार निर्देशन और तापसी, कानी कुसृति का बेहतरीन अभिनय आपको अंदर तक झकझोर देगा। हमारे समाज में जो हो रहा है उस पर सोचने पर मजबूर कर देगा।' एक अन्य ने लिखा, 'तापसी सिर्फ सशक्त किरदार ही नहीं निभातीं, बल्कि उनके दर्द और ताकत के हर अंश को महसूस कराती हैं। यह गंभीर फिल्म है, लेकिन देखने लायक है।'

Advertisement

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Must watch the movie Assi. @anubhavsinha brilliant direction and the outstanding performances by @taapsee and Kani Kusruti will shake you to the core and force you to think about what’s happening in our society.#Assi #OutstandingPerformance #MovieReview #Review pic.twitter.com/TIWvLgRoR9 — Rakesh Shrivastava (@RakeshShriv) February 14, 2026