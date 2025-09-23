LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / अक्षय कुमार AI से बने अपने फर्जी वीडियो पर भड़के, मीडिया पर भी फूटा गुस्सा
अक्षय कुमार AI से बने अपने फर्जी वीडियो पर भड़के, मीडिया पर भी फूटा गुस्सा
अपने फर्जी AI वीडियो देख तिमलिमाए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार AI से बने अपने फर्जी वीडियो पर भड़के, मीडिया पर भी फूटा गुस्सा

लेखन नेहा शर्मा
Sep 23, 2025
12:17 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (AI) सितारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोग AI के जरिए कलाकारों की तस्वीरों को बिना उनकी इजाजत के अपने हिसाब से बनाकर वायरल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ फिल्म 'जॉली LLB 3' के लिए सुर्खियां बटोर रहे अक्षय कुमार की तस्वीरों के साथ किया गया है, जिन्हें AI की मदद से महर्षि वाल्मीकि के रूप में दिखाया गया है। अक्षय ने ऐसा करने वालों को जमकर फटकार लगाई है।

नाराजगी

अपने AI-निर्मित वीडियो देख नाराज हुए अक्षय

अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ऐसे AI-निर्मित वीडियो के प्रसार पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, 'हाल ही में मुझे कुछ ऐसे AI-निर्मित वीडियो मिले हैं, जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में दिखाया गया है। मैं साफ करना दूं कि ऐसे सभी वीडियो फर्जी हैं और AI के जरिए बनाए गए हैं।' उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना जांच-पड़ताल के इन फर्जी वीडियो को समाचार की तरह पेश किया, जो चिंता का विषय है।

गुस्स

अक्षय ने लिखा- सही-गलत जाने बगैर खबर बना लेते हैं मीडियावाले

अक्षय लिखते हैं, 'इससे भी बुरा ये है कि कुछ न्यूज चैनल बिना ये जांच किए कि ये असली हैं या नकली, इन पर खबर बना लेते हैं।' उन्होंने मीडिया और जनता दोनों से डिजिटल कंटेट को लेकर अधिक जिम्मेदारी और सतर्कता बरतने की अपील की। अक्षय ने अपने प्रशंसकों को भी आगाह किया कि वे AI से बनाए गए हेरफेर वाले वीडियो न बनाएं, क्योंकि इस तरह की भ्रामक सामग्री तेजी से फैलती है और गलतफहमी पैदा करती है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए अक्षय कुमार का पाेस्ट