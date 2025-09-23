अपने फर्जी AI वीडियो देख तिमलिमाए अक्षय कुमार

अक्षय कुमार AI से बने अपने फर्जी वीडियो पर भड़के, मीडिया पर भी फूटा गुस्सा

लेखन नेहा शर्मा 12:17 pm Sep 23, 202512:17 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (AI) सितारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोग AI के जरिए कलाकारों की तस्वीरों को बिना उनकी इजाजत के अपने हिसाब से बनाकर वायरल कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ फिल्म 'जॉली LLB 3' के लिए सुर्खियां बटोर रहे अक्षय कुमार की तस्वीरों के साथ किया गया है, जिन्हें AI की मदद से महर्षि वाल्मीकि के रूप में दिखाया गया है। अक्षय ने ऐसा करने वालों को जमकर फटकार लगाई है।