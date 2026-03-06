'एस्पिरेंट्स सीजन 3' का ट्रेलर जारी, दुनियाभर में इस दिन होगा प्रीमियर

कहानी

मुखर्जी नगर में उपजी प्रतिद्वंद्विता और सत्ता के इर्द-गिर्द घूमेगी कहानी

'एस्पिरेंट्स सीजन 3' के ट्रेलर में कहानी को नए मोड़ पर पहुंचते हुए दिखाया गया है। यहां अतीत की महत्वाकांक्षाएं वर्तमान जिम्मेदारियों से टकराती हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर में उपजी प्रतिद्वंद्विता अब सत्ता के पदों पर उभर आती है। सीरीज में नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और तेंगम सेलीन अपने पुराने किरदारों के साथ लौटे हैं। वहीं जतिन गोस्वामी को नए चेहरे के रूप में कहानी में शामिल किया गया है।