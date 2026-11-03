आसिफ खान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, लव गिल वाले वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

आसिफ ने बताया कि उन्हें लव से गले मिलने वाले वीडियो के बारे में उनकी पत्नी ने ही बताया। उन्होंने कहा, "ये तो जेबा ने कल रात में बात करते-करते बोला, 'अरे तुमको पता है, ये भी हुआ।' मैंने कहा कि क्या हुआ था? फिर उन्होंने दिखाया की देखो ये वीडियो।"

अभिनेता ने खुलासा किया कि वीडियो देखने के बाद वह और उनकी पत्नी जोर-जोर से हंसे थे। इसपर जेबा ने आसिफ को अपनी प्रतिक्रिया के बारे में भी बताया।