'बिग बॉस 20' से बेघर हुए आसिफ खान

'बिग बॉस 20' से खत्म हुआ आसिफ खान का सफर, फूट-फूटकर रोए यंग और स्काउट

लेखन ज्योति सिंह 10:36 am Nov 02, 202610:36 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' से एक और एलिमिनेशन हो गया है। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में जनता के सबसे कम वोट हासिल करने के बाद आसिफ खान घर से बेघर हो गए। चूंकि आसिफ पहले ही अपना एक जीवनदान गंवा चुके थे। जब सलमान ने बताया कि उन्हें जनता के सबसे कम वोट मिले हैं, जिससे वो शो से बेघर होते हैं तो ये सुनकर यंग डीएसए और स्काउटओपी फूट-फूटकर रोने लगे।