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'बिग बॉस 20' से खत्म हुआ आसिफ खान का सफर, फूट-फूटकर रोए यंग और स्काउट
'बिग बॉस 20' से बेघर हुए आसिफ खान

'बिग बॉस 20' से खत्म हुआ आसिफ खान का सफर, फूट-फूटकर रोए यंग और स्काउट

लेखन ज्योति सिंह
Nov 02, 2026
10:36 am
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' से एक और एलिमिनेशन हो गया है। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में जनता के सबसे कम वोट हासिल करने के बाद आसिफ खान घर से बेघर हो गए। चूंकि आसिफ पहले ही अपना एक जीवनदान गंवा चुके थे। जब सलमान ने बताया कि उन्हें जनता के सबसे कम वोट मिले हैं, जिससे वो शो से बेघर होते हैं तो ये सुनकर यंग डीएसए और स्काउटओपी फूट-फूटकर रोने लगे।

निष्कासन

आसिफ का विजेता बनने का सपना टूटा

हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, शो से बेघर होने के लिए आसिफ के अलावा स्काउट, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, गुल्लू (कंशल तंवर) नामांकि थे।

इनमें से स्काउट को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के पास 2 जीवनदान थे। ऐसे में स्काउट को जनता का खूब सारा प्यार मिला और वह शो के सफर में आगे बढ़ गए।

हालांकि, आसिफ को बेघर होना पड़ा, जिससे उनका 'बिग बॉस 20' का विजेता बनने का सपना भी टूट गया।

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यहां देखिए पोस्ट

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टक्कर

इन 10 घरवालों के बीच कांटे की टक्कर

पिछले हफ्ते मैरी कॉम को 'बिग बॉस 20' से बेघर होना पड़ा था और अब आसिफ निष्कासित हाे चुके हैं।

घर में सिर्फ 10 प्रतियोगी बचे हैं जिनमें गुल्लू, कनिका, स्काउट ओपी, यंग, आम्रपाली, लव गिल, मनीष गोयल, माही विज, अरिश्फा खान और काजी तौकीर शामिल हैं। इनके बीच विजेता बनने के लिए टक्कर होगी।

खबरों की मानें तो शो का फिनाले अगले महीने 20 दिसंबर को हो सकता है। हालांकि, निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

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