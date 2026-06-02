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रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक? वीडियो में मिला संकेत
'थलाइवर 173' पर आया ये बड़ा अपडेट

रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक? वीडियो में मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह
Jun 02, 2026
03:02 pm
क्या है खबर?

रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' (अस्थायी नाम) का ऐलान 2025 में हुआ था। जहां फैंस इस परियोजना की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म पर आधिकारिक तौर पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण निर्देशकों में होने वाले बदलाव को माना जा रहा है। इस बीच, निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जो संकेत दे रहा है कि फिल्म में निर्देशक बदत गए हैं।

बदलाव

निर्देशक अश्वथ मरिमुथु का नाम चर्चा में

'थलाइवर 173' निर्माताओं ने निर्देशक अश्वथ मरिमुथु के जन्मदिन पर एक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो फिल्म के घोषणा प्रोमो के समान शैली में प्रस्तुत किया गया है, जिससे अटकलें लग रही हैं कि 'थलाइवर 173' के निर्देशन की जिम्मेदारी मरिमुथु उठा रहे हैं। बता दें, फिल्म की घोषणा निर्देशक सुंदर सी के साथ हुई थी। बाद में सिबी चक्रवर्ती का नाम सामने आया। अब लगता है कि सिबी ने भी परियोजना से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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रिलीज

2027 में रिलीज के लिए तैयार है फिल्म 

निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पहले यह घोषणा की गई थी कि 'थलाइवर 173' पोंगल, 2027 में रिलीज होगी। अब देखना होगा कि निर्देशक के तौर पर सिबी या अश्वथ, किसके नाम पर आधिकारिक मुहर लगती है। फिलहाल, रजनीकांत इन दिनाें 'जेलर 2' में व्यस्त चल रहे हैं। उम्मीद है कि यह सीक्वल पहली फिल्म की घटनाओं के बाद मुथुवेल पांडियन की कहानी को आगे बढ़ाएगा। फिल्म में विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी हैं।

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