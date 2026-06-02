'थलाइवर 173' पर आया ये बड़ा अपडेट

रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' को मिला नया निर्देशक? वीडियो में मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 03:02 pm Jun 02, 202603:02 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' (अस्थायी नाम) का ऐलान 2025 में हुआ था। जहां फैंस इस परियोजना की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म पर आधिकारिक तौर पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण निर्देशकों में होने वाले बदलाव को माना जा रहा है। इस बीच, निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जो संकेत दे रहा है कि फिल्म में निर्देशक बदत गए हैं।