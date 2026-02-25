'थलाइवर 173' में शामिल हो सकते हैं बेसिल जोसेफ

रजनीकांत की 'थलाइवर 173' में शामिल हुए बेसिल जोसेफ? निभा सकते हैं ये किरदार

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Feb 25, 202604:55 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत अपनी लगातार आने वाली फिल्मों के जरिए लोगों का भरपूर ध्यान खींच रहे हैं। एक तरफ उनकी 'जेलर 2' 2026 के मध्य में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी ओर कमल हासन के साथ उनकी अगली फिल्म 'थलाइवर 174' का अधिकारिक ऐलान हो चुका है। इस बीच, उनकी एक और फिल्म जिसका अस्थायी नाम 'थलाइवर 173' है, उससे जुड़ा एक नया अपडेट आया है जिसके अनुसार अभिनेता बेसिल जोसेफ इससे जुड़ सकते हैं।