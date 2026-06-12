रणवीर सिंह पर अशोक पंडित का तीखा वार- दूसरा होता तो उसका घर बिक गया होता
क्या है खबर?
'डॉन 3' विवाद पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि इस मामले के FWICE तक पहुंचने से पहले सुपरस्टार आमिर खान सहित इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने इसे सुलझाने का प्रयास किया था, जो नाकाम रहा। एक्सेल एंटरटेनमेंट के भारी वित्तीय नुकसान पर गहरी चिंता जताते हुए अशोक पंडित ने अभिनेता रणवीर सिंह पर तीखा हमला बोला।
खुलासा
शूटिंग से ठीक पहले रणवीर सिंह ने छोड़ी फिल्म- अशोक पंडित
हिंदी रश से बात करते हुए अशोक ने कहा कि निर्माता और निर्देशक इस प्रोजेक्ट के संबंध में शिकायत लेकर FWICE के पास पहुंचे थे। उनके अनुसार, फिल्म निर्माताओं का दावा था कि वे प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही लगभग 45 करोड़ निवेश कर चुके थे और शूटिंग शुरू करने की तैयारी में थे, तभी मुख्य अभिनेता रणवीर सिंह ने प्रोडक्शन शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले फिल्म छोड़ दी।
प्रतिक्रिया
ऐन वक्त पर आया टीम का ये संदेश
अशोक ने बताया कि प्रक्रिया के तहत FWICE ने रणवीर से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रीब डेढ़ महीने तक लगातार रिमाइंडर भेजे गए, फिर भी प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद FWICE ने अभिनेता के ऑडिटर्स द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा की। अशोक ने कहा कि असहयोग निर्देश जारी होने वाले दिन रणवीर की टीम ने 2 प्रतिनिधियों की मुलाकात की सूचना दी थी।
नाकाम
आमिर खान की कोशिशें भी नहीं आईं काम
अशोक ने आगे कहा, "आमिर खान सहित फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग इस मामले के हमारे पास आने से पहले इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी काम नहीं आया। आज ये रणवीर सिंह हैं, कल कोई और हो सकता है। इस समय एक्सेल (एंटरटेनमेंट) इसी दौर से गुजर रहा है। अगर उनकी जगह कोई और छोटा निर्माता होता तो वो कब का बर्बाद हो गया होता। उसे अपना घर तक बेचना पड़ जाता।"
तैयारियां
व्हाट्सएप चैट से लेकर होटल-टिकट बुकिंग तक
FWICE ने रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत और कॉस्ट्यूम की तैयारियों के रिकॉर्ड की जांच की है। अशोक पंडित का दावा है कि फिल्म की शूटिंग के लिए हवाई टिकट और होटल की बुकिंग तक हो चुकी थी और पूरी यूनिट 3 हफ्ते के भीतर रवाना होने वाली थी। इन सभी पुख्ता तैयारियों से साफ है कि फिल्म केवल प्लानिंग के स्तर पर नहीं थी, बल्कि शूटिंग शुरू होने के बिल्कुल करीब थी।
मांग
अशोक ने निर्माताओं के लिए मांगी वित्तीय सुरक्षा
अशोक ने कहा कि किसी फिल्म को छोड़ने के पीछे कलाकार के पास कई वाजिब कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि उनकी प्रतिबद्धता के आधार पर निर्माता पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं, तो हुए नुकसान की भरपाई जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाद फिल्म छोड़ने के कारणों का नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। उनके अनुसार, किसी समझौते या कमिटमेंट के बाद यदि निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होता है तो उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए।