रणवीर सिंह पर अशोक पंडित का तीखा वार- दूसरा होता तो उसका घर बिक गया होता

तैयारियां

व्हाट्सएप चैट से लेकर होटल-टिकट बुकिंग तक

FWICE ने रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बीच हुई व्हाट्सएप बातचीत और कॉस्ट्यूम की तैयारियों के रिकॉर्ड की जांच की है। अशोक पंडित का दावा है कि फिल्म की शूटिंग के लिए हवाई टिकट और होटल की बुकिंग तक हो चुकी थी और पूरी यूनिट 3 हफ्ते के भीतर रवाना होने वाली थी। इन सभी पुख्ता तैयारियों से साफ है कि फिल्म केवल प्लानिंग के स्तर पर नहीं थी, बल्कि शूटिंग शुरू होने के बिल्कुल करीब थी।