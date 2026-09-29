'रामायण' में रणबीर कपूर के भगवान राम बनने पर अरुण गोविल ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा?

नीतेश की 'रामायण' अब एक बहुत बड़ा सिनेमाई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसका बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इसे हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को टक्कर देने की सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। नि

र्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि वे इसे दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म बनाना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पर्दे के पीछे का सारा काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

फिल्म का पहला भाग अक्टूबर 2026 में सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 तक पर्दे पर होगा।