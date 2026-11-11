'लव कुश' में लक्ष्मण बनने पर पछताए थे अरुण गोविल? बोले- एक दिन नहीं चली फिल्म
क्या है खबर?
अरुण गोविल को आज भी दर्शक भगवान राम के रूप में पहचानते हैं। रामानंद सागर के 'रामायण' में इस किरदार ने उन्हें घर-घर मशहूर कर दिया था। हालांकि, 1997 की फिल्म 'लव कुश' में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में अरुण ने खुलासा किया कि वह यह फिल्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें राम के बाद लक्ष्मण बनना सही नहीं लगा। उनका मानना है कि गलत कास्टिंग फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बनी।
फिल्म
'लव कुश' क्यों हुई थी फ्लॉप?
अरुण ने वैरायटी इंडिया को बताया, "'लव कुश' में, जिसमें जितेंद्र ने राम का किरदार निभाया था, वह चाहते थे कि मैं लक्ष्मण की भूमिका करूं। मैंने निर्माता से कहा था कि यह सही नहीं है, मुझसे लक्ष्मण का किरदार मत करवाइए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वह मुझे ही लेना चाहते थे। मैंने कहा, 'ठीक है, कर लेते हैं।' लेकिन फिर फिल्म एक दिन भी नहीं चली। उस फिल्म के बारे में किसी को पता तक नहीं है।"
स्टार कास्ट
'लव कुश' में नजर आए थे ये सितारे
देवयांक आर्ट्स बैनर के तहत दिलीप कनिकरिया द्वारा निर्मित और वी मधुसूदन राव द्वारा निर्देशित फिल्म 'लव कुश' में जितेंद्र ने भगवान राम, जया प्रदा ने सीता, अरुण ने लक्ष्मण, दारा सिंह ने हनुमान और प्राण ने वाल्मीकि की भूमिका निभाई थी।
भारी बजट में बनी यह फिल्म 25 जुलाई, 1997 को रिलीज हुई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और केवल 43 लाख की कमाई कर पाई।
खुलासा
अरुण को लोग मानते हैं भगवान राम
अरुण ने आगे कहा, "आज भी लोग मुझे अरुण नहीं बल्कि 'रामजी' कहकर बुलाते हैं। यहां तक कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी, सभी लोग मुझे 'रामजी' कहकर ही संबोधित करते हैं और वे इस सोच के साथ आते हैं कि 'आप रामजी हैं, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।' राजनीति के क्षेत्र में भी, मैं जिससे भी मिलता हूं, उनका यही मानना होता है कि 'हम आपके पास आ गए हैं, तो अब हमारा काम हो जाएगा'।"
फिल्म
तीसरी बार वाल्मीकि की रामायण का हिस्सा बने अरुण
दिग्गज अभिनेता अरुण इस साल तीसरी बार वाल्मीकि की रामायण की दुनिया में लौटे हैं। वह नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के पिता, राजा दशरथ के किरदार में नजर आए हैं।
इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं।
'रामायण' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।