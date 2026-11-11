अरुण गोविल पर लक्ष्मण बनने के लिए बनाया गया दबाव

'लव कुश' में लक्ष्मण बनने पर पछताए थे अरुण गोविल? बोले- एक दिन नहीं चली फिल्म

लेखन अंशिका शुक्ला 11:51 am Nov 11, 202611:51 am

क्या है खबर?

अरुण गोविल को आज भी दर्शक भगवान राम के रूप में पहचानते हैं। रामानंद सागर के 'रामायण' में इस किरदार ने उन्हें घर-घर मशहूर कर दिया था। हालांकि, 1997 की फिल्म 'लव कुश' में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में अरुण ने खुलासा किया कि वह यह फिल्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें राम के बाद लक्ष्मण बनना सही नहीं लगा। उनका मानना है कि गलत कास्टिंग फिल्म के फ्लॉप होने की वजह बनी।