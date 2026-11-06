'रामायण' में रावण का सिंहासन बनने में लगे थे 4 महीने, खर्च हुए थे इतने करोड़

निर्देशक नितेश तिवारी की सोच को हकीकत में बदलने के लिए, मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियोज में अप्रैल 2024 में ही सेट बनाने का काम शुरू हो गया था।

रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में, यश रावण के रूप में और साई पल्लवी देवी सीता के रोल में हैं। इस टीम ने शानदार डिजाइन और बारीकियों पर ध्यान देकर क्लासिक कहानी की भावना को पकड़ने की पूरी कोशिश की है।