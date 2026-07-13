अरशद वारसी ने दुकान बेचकर की करोड़ों की कमाई, जानिए क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jul 13, 2026

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला इलाके में अपनी दुकान 6.25 करोड़ रुपये में बेची है। खास बात यह है कि उन्होंने इस संपत्ति को साल 2012 में 2.12 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदा था।

अब इतने कम समय में इसकी कीमत में इतना बड़ा उछाल आया है। यह सौदा 1 जुलाई, 2026 को पूरा हुआ।

खरीदार उमंग राजकुमार बुधराजा ने 37.5 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क चुकाया और दुकान का मालिकाना हक हासिल कर लिया।