अरशद वारसी ने दुकान बेचकर की करोड़ों की कमाई, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला इलाके में अपनी दुकान 6.25 करोड़ रुपये में बेची है। खास बात यह है कि उन्होंने इस संपत्ति को साल 2012 में 2.12 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदा था।
अब इतने कम समय में इसकी कीमत में इतना बड़ा उछाल आया है। यह सौदा 1 जुलाई, 2026 को पूरा हुआ।
खरीदार उमंग राजकुमार बुधराजा ने 37.5 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क चुकाया और दुकान का मालिकाना हक हासिल कर लिया।
अरशद की दुकान कितने प्रति वर्ग फुट की दर से बिकी?
अरशद की इस दुकान का कुल क्षेत्रफल 684 वर्ग फुट है, जो लगभग 64 वर्ग मीटर बनता है। इस हिसाब से देखें तो यह दुकान करीब 91 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बिकी है।
यह सौदा मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में आ रही जबरदस्त तेजी को साफ दर्शाता है।